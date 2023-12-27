На борту "Новочеркасска" находились 77 моряков, 33 считаются пропавшими без вести, - росСМИ

В ночь удара по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии на его борту находились 77 моряков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По последним данным, 33 моряка "Новочеркасска" считаются пропавшими без вести, 19 ранены.

На месте атаки найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул.

Судьба остальных 25 моряков из "Новочеркасска" остается неизвестной.

Напомним, в Феодосии в ночь на 26 декабря прогремели мощные взрывы в районе порта. Впоследствии командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".

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