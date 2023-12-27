Новости

После заявления Зеленского, что сериалы не ко времени, на их производство из госбюджета выделили 248,4 млн грн, - нардеп Железняк

43 164114
После заявления Зеленского, что сериалы не ко времени, на их производство из госбюджета выделили 248,4 млн грн, - нардеп Железняк
Из госбюджета Украины на услуги производства разных сериалов выделили 248,4 млн. грн.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"20 июля 2023 года: Президент говорит очень правильную речь в своем обращении: "Музеи, культурные центры, символы, сериалы – все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные денежные средства. Не государственные".

27 июля 2023: С должности Министра культуры увольняют господина Ткаченко из-за скандала с закупками сериалов.

Вчера я достаю все проводки государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Специально смотрю с 27 июля, то есть после уже речи Президента и увольнения Министра. Знаете на какую сумму была произведена оплата на закупку именно сериалов с 27 июля по сегодняшний день? На 248,4 млн грн.", - отметил парламентарий.

Так, сказал Железняк, уже после заявления президента и увольнения министра - совокупно платежей прошло от ГП за услуги производства различных сериалов на 248,4 млн грн бюджетных денег.

"На фирмы Колюбаева, кстати, ушло 14,3 млн, если что", - подытожил нардеп.

Читайте также: Депутат Гунько, подозреваемый во взяточничестве, вошел в группу "Відновлення України"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Самий великий брехун в Україні це Херпіду і його мародерська антимайданна команда.
  • Суслик Агроном
    ПАДЛО...
    ВІДЧУТТЯ ТАКЕ, ЩО ЗАГРОЗА ВІД ЩУРІВ ЗСЕРЕДИНИ БІЛЬША, НІЖ ВІД СВІНОРОСІВ ЗЗОВНІ.
  • artem4ik 49b379f5
    Найвеличнійший лідор ******** пи@дунів
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости