Тарнавский о ситуации на фронте: Это не тупик

Пока нет оснований говорить, что ситуация на фронте зашла в тупик.

Об этом в интервью BBC заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, еще нет (ситуация на фронте не зашла в тупик. - Ред.). На сегодняшний день она имеет точные логистические результаты. Не следует забывать, что мы противостоим одной из сильнейших армий, имеющей свой соответствующий ресурс. Уже почти два годы продолжается широкомасштабное вторжение российского агрессора, и почти все аналитики давали нам прогнозы, что мы не сможем удержаться.А если и сможем – то это не больше месяца или двух.И то, что враг не достиг к этому времени заявленных целей, – это уже значительный успех украинского народа и его войска.Самая главная ошибка врага - это то, что он не рассчитывал на такое объединение нашей нации, на ту поддержку, которая продолжается, поэтому, если кто-то говорит, что это тупик - нет, это не тупик, это сегодня наше состояние", - отметил Тарнавский.

Отвечая на вопрос, почему летнее контрнаступление не дало тех результатов, на которые все рассчитывали, командующий подчеркнул, что одной из главных причин была серьезная подготовка обороны врага.

Читайте также: За сутки враг потерял на Таврическом направлении около 400 человек и 43 единицы техники, - Тарнавский

"Мы понимаем, что одна из главных причин – это хорошо подготовленная оборона. Я скажу, что враг готовился. И повторяю, что это одна из сильнейших армий мира. Его оборона состояла не из одной, а из нескольких рубежей. Противник построил эти оборонные рубежи" не за один месяц, а за тот период, когда мы готовились к наступательным действиям. Потому что разведка работает круглосуточно", - рассказал Тарнавский.

По его словам, враг использует свои сильные стороны – это живую силу, участки минирования, превосходство в авиации, подготовленные позиции, а также готовность без сожаления бросать насмерть свой личный состав.

"Очень большая плотность минных полей, насыщенность боевых порядков врага, противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы и ударных дронов. А также – невозможность использования нами в полном объеме бронированной техники, что усложняло наши активные продвижения, а также повлияло на скорость наступательных действий. Самое главное – что наш воин не испугался, он делал то, что он должен был делать. Так, оно было медленнее, гораздо медленнее, чем мы видели это в предыдущих войнах, читали в книгах или нам рассказывали. Сегодня меняется тактика, меняется соотношение сил и средств, меняются средства влияния как на наступающее войско, так и на обороняющееся войско", - отметил командующий.

Читайте также: Для борьбы с воздушным противником ВСУ нужны ЗРК Avenger и Stinger, - Тарнавский

Он также добавил, что сегодня война перешла на другой технологический уровень.