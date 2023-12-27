Рада рассмотрит законопроект о мобилизации в течение ближайшего месяца, первое голосование может состояться 10-14 января, - СМИ
Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на собеседников среди депутатов "Слуги народа" и "Голоса", передает Цензор.НЕТ.
По словам нардепки "Слуги народа", заместителя председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, принять законопроект в целом планируют до конца января или начала февраля.
Один из нардепов от "Слуги народа" отметил, что наиболее вероятный сценарий – перед этим документы вернут правительству на доработку.
По его словам, в текущей редакции они вряд ли соберут достаточное количество голосов в парламенте. Собеседник попросил об анонимности из-за высокой чувствительности темы.
На ряд дискуссионных положений указывается также один из нардепов среди членов оборонного комитета.
Депутат из оборонного комитета Соломия Бобровская из "Голоса" предположила, что депутатов из президентской политсилы все же попытаются убедить поддержать закон.
Законопроект, в частности, предусматривает существенное ограничение прав военнообязанных за нарушение правил призыва и военной службы.