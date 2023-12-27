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Рада рассмотрит законопроект о мобилизации в течение ближайшего месяца, первое голосование может состояться 10-14 января, - СМИ

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Рада рассмотрит законопроект о мобилизации в течение ближайшего месяца, первое голосование может состояться 10-14 января, - СМИ
Верховная Рада рассмотрит законопроект по усовершенствованию мобилизации и военного учета в Украине в течение ближайшего месяца. Принять закон в целом планируют до конца января или начале февраля.

Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на собеседников среди депутатов "Слуги народа" и "Голоса", передает Цензор.НЕТ.

По словам нардепки "Слуги народа", заместителя председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, принять законопроект в целом планируют до конца января или начала февраля.

Один из нардепов от "Слуги народа" отметил, что наиболее вероятный сценарий – перед этим документы вернут правительству на доработку.

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По его словам, в текущей редакции они вряд ли соберут достаточное количество голосов в парламенте. Собеседник попросил об анонимности из-за высокой чувствительности темы.

На ряд дискуссионных положений указывается также один из нардепов среди членов оборонного комитета.

Депутат из оборонного комитета Соломия Бобровская из "Голоса" предположила, что депутатов из президентской политсилы все же попытаются убедить поддержать закон.

Законопроект, в частности, предусматривает существенное ограничение прав военнообязанных за нарушение правил призыва и военной службы.

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Топ комментарии

  • dd13
    Законопроєкт, зокрема, передбачає суттєве обмеження прав військовозобовʼязаних за порушення правил призову та військової служби. Джерело: https://censor.net/ua/n3464045


    Клоуны диктатуру строят???
    Ну, ну.
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Тобто мінімум до 14 січня вони бухати по Буковелям будуть. Але, як показують довгий роки практики - бухають, доки сніг не зійде.
  • vuiko dobrui
    воно не тільки диктатуру будує, а диктатуру в найгірших її проявах та повертає Україну мініму у ХХ-ХІХ сторіччя !!! воно хоче будувати в Україні маленьку копію паРаші )(уйло, бо навіть гірше - копію червоного, комуно-нацистького кацапо-совка (срср) періоду йоськи сталіна (джугашвілі), де воно один, єдиний непомильний сцарь, а усі решту його раби !!!


    тішить тільки те що пост совкове бидло яке за це лайно голосувало починає прозрівати !!!
    Путч. Русский - нах*й: 🥀Путч повторював і буде повторювати: "кров українців на руках усіх тих, хто у 2019-му голосував по приколу, хто казав "хоть паржом", хто переконував "хужє нє будет" і хто репетував про піввареника та шалене зубожіння...."
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