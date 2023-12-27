Тем, кто имеет при себе учетные документы, повестки на улицах не будут выдавать, - Сухопутные войска

Военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) не будут выписывать повестку в общественных местах, если у гражданина есть при себе учетные документы.

Об этом спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, первая повестка не означает отправку на фронт.

"Это только уточнение учетных данных. После этого проходите медицинский осмотр. Если нет оснований для отсрочки, ваша профессия сейчас востребована, то выписывается вторая повестка, по которой вас отправляют в учебный центр", — сказал Фитьо.

Он отметил, что обучение продолжается как минимум месяц, потом отведено две недели на слаживание подразделения.

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"Если профессия сложнее, то обучение может продолжаться два-три месяца, в том числе и за границей. После этого только вы отправляетесь в воинскую часть. Первая повестка — это не отправка на войну", — заявил военный.

Представитель СВ подчеркнул, что повестки могут выписывать и на блокпостах, а также в других общественных местах.

"Если у вас есть при себе документы, и военно-учетный документ, то к вам вопросов не будет. Это больше касается тех, кто избегает постановки на воинский учет", — резюмировал он.

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