Трое экс-нардепов выехали из Украины по системе "Шлях" и не вернулись, - СМИ

Трое бывших нардепов после начала полномасштабного вторжения уехали из Украины по системе "Шлях" и не вернулись.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NGL Media.

Александр Зац был нардепом трех созывов от "Партии Регионов".

"В июне 2022 года Херсонская ОВА дважды вносила его в систему "Шлях" как волонтера, хотя повторное разрешение ему и не понадобилось - 27 июня Александр Зац выехал из страны через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией и больше не возвращался", - говорится в материале.

"У бывшего нардепа, а ныне председателя Федерации настольного тенниса Украины (ФНТУ) нашлись более важные дела, чем доставка гуманитарки. Уже 20 августа он участвовал в конгрессе Европейского союза настольного тенниса, который в этом году проходил в немецком Мюнхене".

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Помогла уехать 47-летнему Александру Зацу общественная организация "Украинская национал-патриотическая молодежь" из Львова. Именно эта организация дважды присылала Херсонской ОВА обращение с просьбой предоставить ему разрешение на пересечение границы. В телефонных разговорах с NGL.media ее глава Петр Рапита упомянул о сотрудничестве с Зацем только со второй попытки. По его словам, тот действительно уехал от них, но вроде бы возвращался и привозил какие-то тактические вещи для военных", - отмечает издание.

В среду 6 июля 2022 года граница пересекла и Сергей Кацуба, он избирался народным депутатом от запрещенной ныне "Партии регионов". По данным журналистов, в Украину он так и не вернулся.

Братья Сергей и Александр Кацубы поочередно занимали руководящие должности в "Нефтегазе Украины".





Слева направо – Сергей и Александр Кацубы

"Выехать 44-летнему экснардепу удалось благодаря тому, что двумя неделями ранее Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры внесло его персональные данные в систему "Шлях" как водителя-перевозчика гуманитарных грузов", - пишет издание.

Согласно ответу Мининфраструктуры, предоставить разрешение на выезд Кацубы ходатайствовал не благотворительный фонд или общественная организация, а частная коммерческая компания – киевское ООО "Микс Тревел Групп ЛТД". Нынешнее местонахождение Сергея Кацубы установить не удалось.

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Выехал из Украины еще один бывший депутат парламента – 53-летний Александр Третьяков. Он четырежды избирался в Верховную Раду от "Нашей Украины" и "Блока Петра Порошенко", но на последних парламентских выборах в 2019 году проиграл "слуге народа" Николаю Тищенко.

"Еще в марте-апреле прошлого года Третьяков отчитывался, что завозит из-за границы автомобили для ВСУ, передает защитникам бронежилеты, шлемы и рации. Но уже через несколько недель его публикации изменились на репосты новостей, поздравления с праздниками и мантру "спасибо ВСУ!". Из этих сообщений трудно было понять, чем он занимается и где находится, пока осенью журналист "Украинской правды" Михаил Ткач не опубликовал фото Третьякова из Парижа", - отметили журналисты.

По данным источника NGL.media в ГНСУ, Третьяков покинул Украину еще 19 апреля 2022 года. В ответ на запрос Укртрансбезопасность сообщила, что в систему "Шлях" его внесла Львовская областная военная администрация.

"Как оказалось, помочь Третьякову в пересечении границы ЛОВА попросила "Народная самооборона Львовщины" – достаточно известная общественная организация, которая помогает военным еще с 2014 года. По словам председателя "Народной самообороны Львовщины" Артема Хмыза, Александр Третьяков сам обратился к ним и попросил помочь ему привезти груз для ВСУ... Но Александр Третьяков, по словам Хмыза, в результате банально обманул львовских волонтеров и не вернулся", - пишет издание.

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