Германия оказывает Украине достаточную помощь, увеличивать ее не нужно, - министр финансов ФРГ Линднер

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что Германия оказывает Украине достаточную поддержку, которую пока не нужно увеличивать.

Об этом он заявил в интервью немецким СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока нет никаких признаков того, что нужно сделать больше. Но в любом случае мы должны стремиться к лучшему распределению бремени. Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше", - заявил Линднер.

Он напомнил, что Германия поставляет Украину вооруженные системы, оказывает финансовую помощь и обеспечивает защиту многим украинцам в ФРГ. Германия уже является вторым крупнейшим "сторонником" Украины в мире и финансирует "добрую половину всей помощи из Европы".

Также читайте: Евросоюз готовит резервный план на €20 миллиардов для Украины на случай вето Венгрии, - FT

Глава Минфина также заверил, что Германия стоит на стороне Украины, потому что там защищается европейский мирный порядок и свободы.

Как сообщалось, в проекте бюджета коалиционного правительства ФРГ, который планируется обсудить в Бундестаге в конце января, предусмотрено 8 млрд евро на военную помощь Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины Макеев опроверг давление Германии на мирные переговоры с Россией