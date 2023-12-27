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Германия оказывает Украине достаточную помощь, увеличивать ее не нужно, - министр финансов ФРГ Линднер

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Германия оказывает Украине достаточную помощь, увеличивать ее не нужно, - министр финансов ФРГ Линднер
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что Германия оказывает Украине достаточную поддержку, которую пока не нужно увеличивать.

Об этом он заявил в интервью немецким СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока нет никаких признаков того, что нужно сделать больше. Но в любом случае мы должны стремиться к лучшему распределению бремени. Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше", - заявил Линднер.

Он напомнил, что Германия поставляет Украину вооруженные системы, оказывает финансовую помощь и обеспечивает защиту многим украинцам в ФРГ. Германия уже является вторым крупнейшим "сторонником" Украины в мире и финансирует "добрую половину всей помощи из Европы".

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Глава Минфина также заверил, что Германия стоит на стороне Украины, потому что там защищается европейский мирный порядок и свободы.

Как сообщалось, в проекте бюджета коалиционного правительства ФРГ, который планируется обсудить в Бундестаге в конце января, предусмотрено 8 млрд евро на военную помощь Украине.

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Топ комментарии

  • Олександр Радченко 763cb5d1
    Та так, навіщо більше? Ні на яке повернення територій вони і не розраховували...
  • Pavel Bortsevych
    Це не воно раптом розповідало 24.02.22, що України вже немає?
  • alex orly
    Жлобисько!!! Україна рахує загиблих а ти про гроші!!! Чмо, що ти порівнюєш Германію з маленькими країнами???
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