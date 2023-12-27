Германия оказывает Украине достаточную помощь, увеличивать ее не нужно, - министр финансов ФРГ Линднер
Об этом он заявил в интервью немецким СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пока нет никаких признаков того, что нужно сделать больше. Но в любом случае мы должны стремиться к лучшему распределению бремени. Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше", - заявил Линднер.
Он напомнил, что Германия поставляет Украину вооруженные системы, оказывает финансовую помощь и обеспечивает защиту многим украинцам в ФРГ. Германия уже является вторым крупнейшим "сторонником" Украины в мире и финансирует "добрую половину всей помощи из Европы".
Глава Минфина также заверил, что Германия стоит на стороне Украины, потому что там защищается европейский мирный порядок и свободы.
Как сообщалось, в проекте бюджета коалиционного правительства ФРГ, который планируется обсудить в Бундестаге в конце января, предусмотрено 8 млрд евро на военную помощь Украине.