В Украине масштабная тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К
1 0063
Днем 27 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 12:13 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета вражеского МиГ-31К.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.