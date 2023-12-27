В Херсоне из-за массированных российских обстрелов без электроснабжения почти 94 тыс. потребителей, - Минэнерго

В результате массированных обстрелов РФ в Херсоне без электроснабжения 93,7 тысячи потребителей. В области без света 46 населённых пунктов. Из-за боевых действий обесточены потребители в 5 областях Украины.

Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате массированного вражеского обстрела в Херсоне обесточено 93,7 тысяч потребителей, всего в городе без электроснабжения - 98,4 тысяч клиентов. Также пострадал соседний населенный пункт, где отключены 1,7 тысячи абонентов. В области без напряжения 46 населенных пунктов – 28,2 тысяч точек учета.

Из-за непогоды в Донецкой области без электроснабжения 14 населенных пунктов. Из-за боевых действий обесточены 74 населенных пункта - 45,4 тысячи потребителей.

"За сутки заживили 43,6 тысяч абонентов в 78 населенных пунктах. Остаются без напряжения в результате боевых действий 164 населенных пункта (134,3 тысяч точек учета). Возобновлено газоснабжение почти 100 клиентам", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без света почти 500 населенных пунктов, из-за обстрелов обесточены две шахты в Донецкой области

Из-за непогоды в Харьковской области остаются без света 2 населенных пункта – 34 абонента. В результате боевых действий без напряжения около 16 тысяч точек учета. В настоящее время идет обзор новых повреждений в двух общинах.

Также обстрелом поврежден газопровод низкого давления в частных домах одной из общин. Утечка газа устранена. Есть отключенные потребители.

В Днепропетровской области из-за непогоды остаются без света 4 населенных пункта. В результате технологических причин отключались 13,5 тысячи потребителей, 12,8 тысячи из которых уже заживлены.

Возобновлено газоснабжение 39 клиентам.

По техническим причинам без электроснабжения 15 абонентов в Запорожской области. В результате боевых действий остаются без света 63 населенных пункта (5,6 тысяч точек учета).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потребление электроэнергии снижается, есть обесточивание в ряде областей, - "Укрэнерго"

Из-за боевых действий в Сумской области без напряжения 54 населенных пункта – 2,1 тысячи абонентов.

В результате боевых действий в Черниговской области обесточены 23 населенных пункта (1,7 тысяч точек учета). По состоянию на 9:00 через непогоду обесточены 2 населенных пункта, 791 абонент.