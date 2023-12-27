Помощь Украине в защите территориальной целостности останется приоритетом во время председательства Италии в G7, - Таяне

Украина, Ближний Восток и искусственный интеллект окажутся в центре внимания во время председательства Италии в G7 в следующем году.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

"Мероприятие продолжает демонстрировать большую солидарность с Украиной. G7, которую с 1 января будет возглавлять Италия, кроме Ближнего Востока и искусственного интеллекта, будет фокусироваться на украинском вопросе", - сказал Таяни.

Он отметил, что Италия продолжит вносить свой вклад, оказывая всестороннюю помощь украинцам.

"Мы хотим мира как в Украине, так и на Ближнем Востоке", – сказал глава МИД.

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По его словам, необходимо достичь целей, которые действительно могут гарантировать стабильную основу для переговоров.

"Нам нужно добиться ситуации, которая заставит россиян выйти из Украины, а затем сесть за стол переговоров", - добавил Таяни.