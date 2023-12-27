С начала полномасштабного вторжения на вооружение принято 400 образцов ВВТ, в том числе более 250 - украинского производства, - Минобороны

В 2023 году Министерство обороны Украины приняло на вооружение и допустило в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины рекордное количество образцов ВВТ (вооружения и военной техники).

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІnform.

С момента широкомасштабного вторжения росармии в Украину (24 февраля 2022 года) Министерство обороны Украины приняло на вооружение и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины более 400 образцов ВВТ, более 250 из них - украинского производства. В прошлом году было принято на вооружение и допущено к эксплуатации 34 образца ВВТ отечественного производства. В 2023 году принято на вооружение и допущено к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины более 200 образцов ВВТ отечественного производства. В процентном отношении среди них, в частности: беспилотные авиационные комплексы – 29%, бронетехника – 7%, РЭБ – 6%, наземные роботизированные системы – 3%.

"За последние четыре недели профильные комиссии рассмотрели материалы для допуска к эксплуатации в ВСУ более четырех десятков украинских разработок, в том числе - нескольких новых образцов БПАК типа FPV, среди которых есть уникальные комплексы БПЛА с программным обеспечением, построенным на алгоритмах искусственного интеллекта, "окопный" РЭБ , боеприпасы к БПЛА разных типов - многоцелевые, осколочно-фугасные, комбинированного и кумулятивно-осколочного действия", - говорится в сообщении.

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Гаврилюк отметил, что эта цифра - не окончательная, испытание новых образцов продолжается непрерывно, и количество единиц ВВТ, допущенных к эксплуатации, меняется в режиме онлайн. К примеру, сейчас проходят регистрацию более 10 образцов ВВТ, завтра эта цифра может возрасти.