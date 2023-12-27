Портнов, вероятно, был куратором оккупации Крыма, - СМИ. ВIДЕО

Экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов, вероятно, был куратором оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом hromadske пишет со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции аудиозаписи, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих записях, сделанных в апреле-мае 2014 года, Портнов общается с экс-начальником главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму Сергеем Коровченко и экс-депутатом Верховной Рады Украины Львом Миримским.

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Так, на одной из записей, сделанных 5 апреля 2014 года, Лев Миримский говорит по телефону с Андреем Портновым. Портнов на тот момент уже два месяца не в Украине – выехал в феврале 2014 года через КПВВ "Гоптовка" в сторону России. Портнов и Миримский договариваются о встрече на следующий день в гостинице "Украина" в Москве.

На следующий день, 6 апреля 2014 года, Портнов с телефона Миримского звонит по телефону Сергею Коровченко. Это экс-начальник главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в АР Крым, помощник и доверенное лицо Андрея Портнова. Коровченко, судя по аудио, и организовал встречу Портнова и Миримского в Москве. Во время этого разговора Коровченко подтверждает, что выполняет указания Портнова.

Сергей Коровченко: Что там, как обстоят дела?

Андрей Портнов: Нормально все, потихоньку.

Сергей Коровченко: Ну ладно, давайте, если что, там какие-нибудь поручения.

После возвращения из Москвы в Киев Миримский постоянно общается с Коровченко. Они планируют совместную деловую поездку в оккупированный Крым 16 апреля 2014 года.

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Как можно предположить из аудио, деловая поездка в оккупированный Крым происходит по указанию или по известному "партнеру", которым, вероятно, является Портнов. Миримский, судя по аудио, в поездке в оккупированный Крым будет главным, а Коровченко будет курировать решение определенных вопросов.

Лев Миримский: Ты уже разговаривал с партнерами?

Сергей Коровченко: Эээ... Что к чему?

Лев Миримский: О поездке. Тебе уже сказал?

Сергей Коровченко: Нет, никто ничего не говорил.

Лев Миримский: Нет, ну я имею в виду, партнер. Где я был.

Сергей Коровченко: Он мне тезисно написал, что я с тобой там это же и т.п. Ну, в общем-то, ничего конкретного. Сказал, чтобы я делал то, что ты там.

Лев Миримский: О! Понял кто твой начальник?

Сергей Коровченко: Ну да.

Что Коровченко и Миримский планировали делать в Крыму, как можно предположить по аудио, по сведению или указанию Портнова? Известно, что в отношении Сергея Коровченко украинские следователи открывали уголовное производство. В рамках производства следствие проверяло причастность Коровченко к подготовке полуострова под "юрисдикцию" РФ.

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Следующие аудио это подтверждают. На них Коровченко и Миримский обсуждают проигрыш в суде по какому-то гипотетическому делу, и не знают – украинские или российские суды будут рассматривать предстоящую кассацию. Они вместе с тем подчеркивают, что на решение нужно как-то повлиять, и сделать это может "АВ" - как можно предположить аудио, говорится об Андрее Владимировиче Портнове.

На следующей записи Коровченко и Миримский уже прямо говорят о том, что должны решить судьбу почти 200 предприятий в оккупированном Крыму. В рамках того же уголовного производства следователи, кстати, проверяли причастность Коровченко к "переоформлению" имущества в оккупированном Крыму через суды.

15–16 мая 2014 года Миримский и Коровченко в Москве планируют встречу с Анатолием Кучереной – юристом, доверенным лицом путина и председателем Общественного совета при МВД РФ. Кучерена, кстати, являлся адвокатом бывшего зенитчика так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, подозреваемого в деле сбивания рейса MH-17 в 2014 году.

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Миримский, Коровченко и Кучерена обсуждают "Таврию" – по словам источников hromadske, это так называемая стратегия развития Крыма. Над ней работали в частности компании ныне подсанкционных российских олигархов Ротенбергов "СГМ-Мост" и "СГМ-Таврия", которые в дальнейшем занимались строительством Керченского (Крымского) моста и "реконструкцией" "Артека".

Уже в другом телефонном разговоре Коровченко спрашивает Миримского четко, предоставят ли они офисные помещения российским юристам в рамках их работы по Крыму. И тот четко отвечает – да. Офисами россиян, как можно предположить из записей, соратники Портнова должны обеспечить не где-нибудь, а в оккупированном Крыму.