Нам неизвестно о раздаче повесток на временных блокпостах, - спикер КГВА Шаманов

Пока в КГВА ничего не знают о выдаче повесток на блокпостах, развернутых в столице для проведения учений.

Об этом заявил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лігу.

По его словам, военнослужащие территориальных центров комплектования (военнокоматов) не выполняют функций обеспечения безопасности на блокпостах.

"Нам неизвестно о раздаче повесток на временных блокпостах", - сказал Шаманов.

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В то же время он отметил, что согласно закону, ТЦК имеет право осуществлять свою деятельность в любых местах разрешенным законодательством способом.