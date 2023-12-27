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Нам неизвестно о раздаче повесток на временных блокпостах, - спикер КГВА Шаманов

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Нам неизвестно о раздаче повесток на временных блокпостах, - спикер КГВА Шаманов
Пока в КГВА ничего не знают о выдаче повесток на блокпостах, развернутых в столице для проведения учений.

Об этом заявил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лігу.

По его словам, военнослужащие территориальных центров комплектования (военнокоматов) не выполняют функций обеспечения безопасности на блокпостах.

"Нам неизвестно о раздаче повесток на временных блокпостах", - сказал Шаманов.

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В то же время он отметил, что согласно закону, ТЦК имеет право осуществлять свою деятельность в любых местах разрешенным законодательством способом.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Так само, як блазню невідомо про корупцію в МО (і не тільки)?
  • Лысый коротышка
    Водночас він зазначив, що згідно із законом, ТЦК має право здійснювати свою діяльність у будь-яких місцях у дозволений законодавством спосіб.

    Тобто ТЦКашники тепер можуть просто перекрити будь-яку дорогу будь-де в Києві, і зупиняти всі машини? Тобто законодавство вже до такого дійшло?
  • Beta Human
    Та ну, то гаїшники колядки співали власникам авто. )))
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