Японского волонтера Цучико выгнали с территории ТРЦ в Харькове, где собирал средства

75-летний японский волонтер Фуминори Цучико, который с марта 2022 года живет в Харькове и собирает пожертвования на работу бесплатного кафе для пострадавших от войны, был изгнан с перехода возле ТЦ "Никольский".

Об этом Фуминори сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Конфликт с представителями ТЦ произошел у него накануне.

"Во время сбора средств пришел представитель Никольского и вызвал полицию. Нам сказали, что нам запрещено проводить сборы средств здесь, потому что это на территории Николос-Ки. Мы занимаемся сбором средств здесь уже больше месяца, поэтому вдруг слышать что-то подобное не имеет смысла" , – написал волонтер.

Также читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, генераторов и зарядных станций для ВСУ: "Очень много заказов с фронта". ФОТО

По словам японца, ему не дали поговорить с руководством ТЦ.

"Две девушки и мужчины из администрации Никольского пришли на сбор средств и сказали: "Пожертвования на имущество Никольского запрещены", пришли трое полицейских и сказали то же самое. ... я сказал, что хочу поговорить с генеральным директором, мне отказали, что я не могу вести переговоры", – рассказал волонтер.

Городской голова Харькова Терехов говорит, что инцидент исчерпан.

"Я переговорил с руководством мола. Мы договорились, что Фуминори больше никто не будет мешать. Руководство ТРЦ разделяет мою позицию по поводу важности единства в городе и стране", - написал он в фейсбуке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Япония передала для ВСУ партию автомобилей. ФОТО

Фуминори Цучико переехал в Харьков в начале войны. Во время массированных атак японец вместе с харьковчанами жил в метро, помогал людям, покупал продукты. Когда метрополитен возобновил работу, Фуминори Цучико решил открыть кафе с бесплатными обедами FuMi Caffe. Ежедневно работники кафе готовят около 500 бесплатных комплексных обедов для харьковчан и жителей области. Для реализации такого дела Фуминори Цучико продал свой дом в Токио. В Японию он возвращаться не намерен.

Президент Владимир Зеленский вручил Фуминори Цучико награду "Национальная легенда Украины".





