Японского волонтера Цучико выгнали с территории ТРЦ в Харькове, где собирал средства
Об этом Фуминори сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Конфликт с представителями ТЦ произошел у него накануне.
"Во время сбора средств пришел представитель Никольского и вызвал полицию. Нам сказали, что нам запрещено проводить сборы средств здесь, потому что это на территории Николос-Ки. Мы занимаемся сбором средств здесь уже больше месяца, поэтому вдруг слышать что-то подобное не имеет смысла" , – написал волонтер.
По словам японца, ему не дали поговорить с руководством ТЦ.
"Две девушки и мужчины из администрации Никольского пришли на сбор средств и сказали: "Пожертвования на имущество Никольского запрещены", пришли трое полицейских и сказали то же самое. ... я сказал, что хочу поговорить с генеральным директором, мне отказали, что я не могу вести переговоры", – рассказал волонтер.
Городской голова Харькова Терехов говорит, что инцидент исчерпан.
"Я переговорил с руководством мола. Мы договорились, что Фуминори больше никто не будет мешать. Руководство ТРЦ разделяет мою позицию по поводу важности единства в городе и стране", - написал он в фейсбуке.
Фуминори Цучико переехал в Харьков в начале войны. Во время массированных атак японец вместе с харьковчанами жил в метро, помогал людям, покупал продукты. Когда метрополитен возобновил работу, Фуминори Цучико решил открыть кафе с бесплатными обедами FuMi Caffe. Ежедневно работники кафе готовят около 500 бесплатных комплексных обедов для харьковчан и жителей области. Для реализации такого дела Фуминори Цучико продал свой дом в Токио. В Японию он возвращаться не намерен.
Президент Владимир Зеленский вручил Фуминори Цучико награду "Национальная легенда Украины".