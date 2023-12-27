Спецслужбы РФ запустили новую информационную атаку против украинцев за границей: посылают провокационные сообщения, - ГУР МО
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
По данным ГУР, на телефоны украинцев в разных странах мира поступают сообщения провокационного содержания с призывом помочь Москве изгнать "американских сатанистов" из "исконно русской земли".
"Сообщения созданы в стилистике лубянских лингвистов: рядом с клише о необходимости вместе "возродить Киевскую Русь назло врагам" стоят фразы типа "берегите себя и своих родных" или "сохраним жизни людей" - кремлевская пропаганда и угроза в одном предложении" , - отметили в разведке.
В конце разосланных месседжей – факсимиле московских спецслужб: "из России - с любовью".
В ГУР отмечают, что очередная информационная атака РФ против украинцев за границей направлена на устрашение, деморализацию и дезорганизацию наших граждан.
"В то же время использование подобных методов свидетельствует о жанровом кризисе чекистов, на которых Кремль возлагает задачу информационно-психологического влияния на украинцев", - добавили в украинской разведке.