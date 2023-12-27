"Всех айтишников невозможно привлечь к работе с IT в армии", - замминистра обороны Черногоренко

Всех работников сферы IT невозможно привлечь к работе с IT в армии. В то же время, необходимого специалиста при необходимости могут "забрать" с фронта.

Об этом заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала в интервью DOU, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем всех айтишников привлечь к работе с ІТ, потому что кому-то нужно защищать Украину и на фронте. Однако мы должны адаптивно реагировать на нужды", - отметила Черногоренко.

По ее словам, если в Минобороны нужны некоторые люди, их должны быстро забрать с фронта и сделать так, чтобы они помогли реализовать ІТ-продукты. В министерстве постоянно есть вакансии SAP-специалистов, девопсов.

Также читайте: Умеров - участникам IT-коалиции: Войну выиграют технологии, они обеспечат нам преимущество

"Я считаю, что штурмовать посадки должны люди, которые умеют штурмовать посадки и мотивированы это делать. Могу ли я влиять на процесс укомплектования? Нет. Могу ли я перемещать людей для того, чтобы они контрибютили в ІТ-системы? Да, - объяснила собеседница DOU: - ...Мы хотим под своим зонтиком собрать лучших айтишников, которые смогут получать эти бизнес-требования от наших военнослужащих и быстро деливерить и боевые системы, и небоевые системы, и депейперизацию. Работы много".

Читайте также: Участники "Рамштайна" запустили ІТ-коалицию для Украины