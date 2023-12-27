На Правительственном портале опубликовали список кандидатов на пост главы НАПК

Конкурсная комиссия опубликовала список из 64 кандидатов на пост главы Национального агентства по предотвращению коррупции.

Конкурсная комиссия по отбору на должность Председателя НАПК в своем телеграм-канале сообщила, что очередное заседание комиссии состоится 28 декабря в 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

"На заседании будет рассмотрен вопрос принятия решения о допущении или недопущении кандидатов к участию в конкурсе на основании поданных документов. Напоминаем, Комиссия получила документы от 64 кандидатов", - говорится в сообщении.

Список кандидатов опубликован на Правительственном портале:

Алимпиев Андрей Николаевич

2. Бервено Сергей Николаевич

3. Броневицкий Станислав Станиславович

4. Вац Алексей Иванович

5. Вишневский Андрей Владимирович

6. Гацелюк Виталий Александрович

7. Гладун Александр Зиновьевич

8. Горишняя Мария Леонидовна

9. Гупяк Сергей Леонидович

10. Диброва Екатерина Владимировна

11. Дробко Игорь Александрович

12. Загребельская Агия Аббасовна

13. Заичко Елена Викторовна

14. Зерновая Анастасия Андреевна

15. Игонин Руслан Владиславович

16. Икин Андрей Сергеевич

17. Калита Татьяна Викторовна

18. Калмыков Дмитрий Александрович

19. Каплюк Екатерина Анатольевна

20. Качуровский Виталий Анатольевич

21. Киричок Павел Сергеевич

22. Киреева Ирина Васильевна

23. Корецкий Олег Павлович

24. Корниенко Олег Александрович

25. Корюк Роман Александрович

26. Кривошея Геннадий Григорьевич

27. Кулик Павел Алексеевич

28. Лис Александр Александрович

29. Лозовый Олег Владимирович

30. Майдан Игорь Владимирович

31. Маштабей Сергей Валентинович

32. Михайлов Алексей Борисович

33. Мирошниченко Михаил Иванович

34. Мостовая Ирина Александровна

35. Назаров Дмитрий Александрович

36. Никулин Виталий Андреевич

37. Новицкий Александр Валерьевич

38. Норец Роман Юрьевич

39. Павлущик Виктор Владимирович

40. Палий Олег Петрович

41. Подгорец Сергей Васильевич

42. Подорожко Владимир Владимирович

43. Прыймак Вадим Анатольевич

44. Романюк Роман Вячеславович

45. Ротару Евгений Валерианович

46. Руденко Александр Владимирович

47. Сапигура София Алексеевна

48. Сенык Валентина Григорьевна

49. Сенин Денис Леонидович

50. Серегин Станислав Юрьевич

51. Синцов Михаил Викторович

52. Скомаров Александр Викторович

53. Сойма Владимир Петрович

54. Стародубцев Александр Евгеньевич

55. Степанян Сергей Левонович

56. Тетерев Андрей Анатольевич

57. Хаванов Артем Вячеславович

58. Хитрык Богдан Владимирович

59. Хыт Юрий Петрович

60. Хороновский Олег Игоревич

61. Шамшур Николай Сергеевич

62. Шевчук Алексей Анатольевич

63. Шульга Александр Геннадьевич

64. Юрийчук Иван Ярославович

Заседание пройдет в режиме онлайн, трансляция заседания Комиссии будет осуществляться по ссылке.

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