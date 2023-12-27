Оккупанты изменили тактику запуска "шахедов": направляют через жилые кварталы, - ОК "Південь" о ночной атаке на Одессу

Российская армия запускает ударные дроны через жилые кварталы, чтобы их не могли сбить над Черным морем. Оккупанты пытаются истощить украинскую ПВО.

Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы фиксируем такое изменение тактики врага: они действительно пытаются прокладывать сложные траектории движения дронов, чтобы истощать систему противовоздушной обороны, усложнять нашу работу, в частности, и наносить максимальный ущерб.

В течение этой ночной атаки почти все одесситы фиксировали движение дронов прямо среди жилых кварталов. Там, где в принципе не могут быть размещены стационарные системы ПВО", - объяснила она.

Смотрите также: Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также она отметила, что не исключено, что российская армия во время атаки пыталась выискивать системы ПВО, поэтому выбирала такие сложные маршруты.

Гуменюк добавила, что обломки сбитого дрона часто продолжают полыхать и во время падения могут спровоцировать пожар. Также они могут наносить существенные разрушения, потому что военные не всегда сбивают в воздухе боевую часть.

Читайте также: Оккупанты пытаются найти новые рубежи для пусков ракет после сбивания Су-34, - ОК "Південь"