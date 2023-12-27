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На Авдеевское направление начали поступать необходимые дроны от государства, - Бутусов

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На Авдеевское направление начали поступать необходимые дроны от государства, - Бутусов
Поставки дронов от волонтеров и местного самоуправления продолжают оставаться главным источником вооружения войск, поэтому объемы снабжения нужно немедленно увеличить.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На Авдеевское направление начали поступать необходимые дроны от государства. Спасибо Верховному главнокомандующему В.Зеленскому, что вопрос начал решаться", - отметил журналист.

По словам Бутусова, это пока значительно меньшие объемы, чем то, что ранее передало местное самоуправление.

"Объемы поставок нужно немедленно увеличить, чтобы это закрывало хотя бы дневные расходы. Поставки дронов от волонтеров и местного самоуправления пока остаются главным источником вооружения наших войск", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Русскоязычный Бандеровец 905c405d
    Зеленський доларовий мультиміліонер і ні копійки не дав власних коштів на дрони для ЗСУ.
    За що йому дякувати?
  • Ан Мур
    пресуха Зе, на якій було сказано, що 26'000 дронів надійдуть до ЗСУ, була 19-го числа. Декада часу під час війни - це по-вашому, по-зебільному - це нормально?
    До речі, судячи з повідомлення Бутусова, дрони на фронт надходять не тисячами, навіть не сотнями, а максимум по десятку...
  • Super Gut
    Дякую Юрій, за роботу.
    Завдяки твоєму розголосу, відбувається хоч якась допомога від держави
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