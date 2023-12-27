Новости

Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие 10 лет, - министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Эдтштадлер

4 36946
Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие 10 лет, - министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Эдтштадлер
Министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Каролине Эдтштадлер не верит, что Украина и Молдова присоединятся к Евросоюзу в ближайшие десять лет.

Об этом она заявила в интервью информагентству АРА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Несмотря на недавно принятое решение о переговорах с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС, министр по вопросам Европы Каролина Эдтштадлер (ÖVP) не верит, что эти два государства смогут присоединиться к Союзу в течение следующих пяти-десяти лет. Несмотря на все усилия, для этого все еще предстоит провести много реформ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия в международно признанных границах, - глава МИД Польши Сикорский

Эдтштадлер также заявила о "невозможности" присоединения к ЕС государства, находящегося в состоянии войны.

При этом австрийский министр заявила о поддержке перспективы вступления в ЕС для стран Западных Балкан и назвала Черногорию, Северную Македонию и Албанию "лидерами".

Смотрите также: Полицейский в Вене надел "Z" на шлем. В полиции говорят, РФ здесь ни при чем. ФОТО

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее глава представительства Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайер выразил мнение, что вступление Украины в ЕС может занять от 6 до 11 лет.

Читайте также: Главу парламента Австрии заподозрили в коррупции и лишили депутатского иммунитета

Топ комментарии

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    а як що що, то у них завжди є орбан, або фіцо, або ще хтось.
    часи буремні.
  • Вася Путлер
    головне як говроріца " постоянно держать лоха в надежде"
  • Галина Боброва 94427cf0
    Да их Орбаны и Фицо
    В подметки не годятся
    Нашей сладкой парочке
    Зеленский + Ермак
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости