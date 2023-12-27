Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие 10 лет, - министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Эдтштадлер

Министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Каролине Эдтштадлер не верит, что Украина и Молдова присоединятся к Евросоюзу в ближайшие десять лет.

Об этом она заявила в интервью информагентству АРА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Несмотря на недавно принятое решение о переговорах с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС, министр по вопросам Европы Каролина Эдтштадлер (ÖVP) не верит, что эти два государства смогут присоединиться к Союзу в течение следующих пяти-десяти лет. Несмотря на все усилия, для этого все еще предстоит провести много реформ", - говорится в сообщении.

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Эдтштадлер также заявила о "невозможности" присоединения к ЕС государства, находящегося в состоянии войны.

При этом австрийский министр заявила о поддержке перспективы вступления в ЕС для стран Западных Балкан и назвала Черногорию, Северную Македонию и Албанию "лидерами".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее глава представительства Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайер выразил мнение, что вступление Украины в ЕС может занять от 6 до 11 лет.

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