Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие 10 лет, - министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Эдтштадлер
Об этом она заявила в интервью информагентству АРА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Несмотря на недавно принятое решение о переговорах с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС, министр по вопросам Европы Каролина Эдтштадлер (ÖVP) не верит, что эти два государства смогут присоединиться к Союзу в течение следующих пяти-десяти лет. Несмотря на все усилия, для этого все еще предстоит провести много реформ", - говорится в сообщении.
Эдтштадлер также заявила о "невозможности" присоединения к ЕС государства, находящегося в состоянии войны.
При этом австрийский министр заявила о поддержке перспективы вступления в ЕС для стран Западных Балкан и назвала Черногорию, Северную Македонию и Албанию "лидерами".
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее глава представительства Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайер выразил мнение, что вступление Украины в ЕС может занять от 6 до 11 лет.