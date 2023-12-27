Россияне хотят делать микросхемы на советском оборудовании

Россияне планируют возобновить работу технологического накопительного комплекса (ТНК), построенного в Зеленограде в 1991 году, но не использовавшегося из-за того, что СССР прекратил существование.

Об этом сообщил директор российского Института ядерной физики им. Будкера Павел Логачев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

По его словам, технологический накопительный комплекс может использоваться в полупроводниковой литографии для производства микроэлектроники. Логачев указал, что ТНК будет полезен для создания литографического оборудования, аналогичного используемому компанией ASML в Нидерландах для производства литографических сканеров.

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Он также отметил, что возобновление работы ТНК возможно до 2027 года при расходах около 500 млн рублей (примерно $5,43 млн). По словам Логачева, это будет дешевле, чем создание подобного проекта с нуля, что стоило бы примерно 10 млрд рублей (около $108 млн).

СМИ отмечают, что ТНК может производить критически важные микросхемы, хотя и в малых объемах, и вопрос рентабельности проекта остается открытым.

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