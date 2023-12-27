С начала вторжения РФ в результате подрыва на минах в Украине погибли 277 человек, в том числе 14 детей

С начала широкомасштабного российского вторжения в Украине в результате подрыва на минах или взрывоопасных предметах погибли 277 человек, в том числе 14 детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил на брифинге пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"С начала широкомасштабного российского вторжения на взрывоопасных предметах погибли 277 человек, из которых 14 – это дети", - сказал он.

Кроме того, ранения получили 608 человек, из которых 74 ребенка.

Хорунжий сообщил, что с февраля 2022 года пиротехники ГСЧС обезвредили на территории Украины 464 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 3 тыс.145 авиационных бомб.

В настоящее время основными участками работы пиротехников являются Донецкая, Николаевская, Харьковская и Херсонская области.

Хорунжий отметил, что в зимний период пиротехники ограничены в разминировании из-за снежного покрова и низкой температуры воздуха, однако продолжают принимать вызовы от населения и выезжают на помощь.

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