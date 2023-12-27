В "парламенте" Абхазии решили отдать РФ государственные дачи. Грузия возмущена

Министерство иностранных дел Грузии и президент Саломе Зурабишвили выразили возмущение из-за решения "парламента" непризнанной Абхазии передать России комплекс государственных дач "Бичвинда" в Пицунде на побережье Черного моря.

МИД Грузии опубликовал на своем сайте комментарий, в котором назвал действия оккупационного режима Абхазии незаконными, сообщает Цензор.НЕТ.

"В свете международного права любое подобное соглашение ничтожно. Поэтому на фоне оккупации Абхазского региона так называемое соглашение о передаче территории не может иметь никакой юридической силы", - напомнили в МИД Грузии.

Также читайте: Россия готовится к созданию новой военно-морской базы на Черном море, - Newsweek

Министерство призвало международное сообщество "дать надлежащую оценку очередному незаконному шагу Российской Федерации", а Россию - выполнять международные обязательства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили озвучила свою позицию в соцсети Х (бывший твиттер).

Она решительно осудила "очередной захват россиянами земель на грузинских территориях и их политику ползучей аннексии" и призвала международное сообщество "к решительной и безотлагательной реакции".

Читайте также: Парламент Грузии "даже не будет рассматривать" резолюцию об осуждении плана РФ построить базу для флота в оккупированной Абхазии

Комплекс госдач "Бичвинта" в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению Никиты Хрущева.

С 1995 года РФ арендовала землю с дачами, а в январе 2022 года договорилась с самопровозглашенной Абхазией о получении этой земли в собственность "на безвозмездной основе" на 49 лет с правом капитального строительства (по согласованию с абхазской "властью").