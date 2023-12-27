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Для Украины 2024 год - непростой, он будет годом принятия "важных решений" на фронте, - Данилов

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Для Украины 2024 год - непростой, он будет годом принятия "важных решений" на фронте, - Данилов
2024 год будет годом "важных решений" для Украины, прежде всего - на фронте.

Об этом заявил в интервью изданию "Голос Америки" секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, каким будет 2024 год для Украины, Данилов подчеркнул, что "непростым".

"Это будет непростой, сложный год. Год принятия важных решений, прежде всего, на фронте. Я бы очень хотел, чтобы это был год нашей победы, нашей общей с нашими партнерами победы над врагом", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, каждый день Вооруженные силы Украины уничтожают живую силу и технику врага. Отдельного внимания заслуживают победы на Черном море, позволившие Украине восстановить морские транспортные коридоры.

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Топ комментарии

  • Вeстфалiя
    Знову ******** робить вигляд ніби у цієї команди банкротів політичних є якийсь план, окрім як "протриматись протриматись хоч ще трошки, аби награбувати, поки холопи тілами стримують навалу".
  • Олександр Дніпро
  • Redcar Ukraine
    а що так? весь 2023 рік нам розказували про незламність, потужність, перемогу .

    а зараз ветеринар розказує про "важливі рішення" у "непростому році"
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