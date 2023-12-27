Для Украины 2024 год - непростой, он будет годом принятия "важных решений" на фронте, - Данилов

2024 год будет годом "важных решений" для Украины, прежде всего - на фронте.

Об этом заявил в интервью изданию "Голос Америки" секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, каким будет 2024 год для Украины, Данилов подчеркнул, что "непростым".

"Это будет непростой, сложный год. Год принятия важных решений, прежде всего, на фронте. Я бы очень хотел, чтобы это был год нашей победы, нашей общей с нашими партнерами победы над врагом", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, каждый день Вооруженные силы Украины уничтожают живую силу и технику врага. Отдельного внимания заслуживают победы на Черном море, позволившие Украине восстановить морские транспортные коридоры.

Также читайте: Переговоры, которые предлагает Российская Федерация, – это наша капитуляция, – Данилов