Молдова и Украина закрыли 150 международных пассажирских маршрутов

150 международных пассажирских маршрутов закрыто совместным решением Украины и Молдовы.

Об этом заявил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач на своей фейсбук-странице, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всего закрыли 150 маршрутов (70 – мы, 80 – Молдова) – это пока самое большое количество из шести стран, с которыми мы проводили сверку", - отметил замминистра.

Он добавил, что Молдова – второе по количеству маршрутов государство для Украины. После закрытия осталось еще 100 маршрутов.

"Также договорились о новой процедуре открытия маршрутов. Речь идет о согласовании всех деталей маршрута и пакета документов со стороны Молдовы, а затем уже проведения комиссии в Украине и наоборот. Таким образом будем предотвращать перевозку на тех маршрутах, которые должны следовать в Молдову, а по факту выполняются только в Украине, плюс это важно для предотвращения нелегальных перевозок, - объяснил Сергей Деркач.

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