150 политзаключенных Крыма отбывают наказание в российских колониях, - правозащитники

В российских колониях находятся 150 политических заключенных из временно оккупированного Крыма. Всего за период оккупации полуострова зафиксировано 305 политических заключенных и преследуемых по уголовным делам.

Об этом сообщает "Крымскотатарский Ресурсный Центр", передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время, по данным "Крымскотатарского Ресурсного Центра", 150 политзаключенных Крыма отбывают наказание в российских колониях", - говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 305 политических заключенных и преследуемых по уголовным "делам" за период оккупации Крыма, 205 из них - представители крымскотатарского народа.

По данным правозащитников, эта категория состоит из 5 компонентов в зависимости от статуса преследуемого: осуждены и отбывают наказание в колонии (150, 99 – крымские татары); имеют ограничение или испытательный срок (34, 20 – крымские татары); в СИЗО (34, 25 – крымские татары); уволены (54, 34 - крымские татары); преследуются (33, 27 – крымские татары).

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