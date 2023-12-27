88% украинцев верят в победу в войне с РФ, 58% считают, что это произойдет через 1-2 года, - опрос. ІНФОГРАФІКА

Вера в победу продолжает объединять абсолютное большинство украинцев (88%), причем 63% верят в победу однозначно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократичні інціативи" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Сомневается в победе только 5% опрошенных. Правда, по сравнению с декабрем 2022 года несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало – 63%), и теми, кто скорее верит в победу (было 15% в декабре 2022 года, стало – 25%).

Убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех макрорегионов, однако на Юге несколько больше скептиков (10%) по сравнению с другими. При этом вера в победу Украины доминирует во всех возрастах.

Более половины украинцев (58%) верят, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе: 6% – в ближайшие несколько месяцев, 21% – к лету 2024 года, еще 31% – через 1-2 года. К победе в среднесрочной перспективе (3-5 лет) склоняются 15% респондентов. При этом сторонники наиболее пессимистического сценария, не верящие, что победа наступит при их жизни, – в абсолютном меньшинстве (2,5%).

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Если говорить о возможных достижениях в войне, которым украинцы готовы отдать предпочтение, то прослеживается четкая связь достижений в войне со спасением собственных граждан, запросом на справедливость и наказание России. Так, среди разных достижений, возможных в результате войны, больше всего украинцев ориентируется на освобождение всех пленных и возвращение депортированных украинцев (69%). Второе место занимают три результата, которые одинаково важны для граждан: вступление Украины в НАТО для гарантированной защиты от новой войны (42%), наказание всех российских военных преступников (42%) и возмещения всего ущерба, нанесенного экономике и гражданам (41,5%) ).

Каждый четвертый украинец (26%) считал распад России как государства достижением в результате войны. При этом существуют значительные региональные отличия в оценке этого варианта. Так, на Западе наибольшая доля местного населения считала это достижением (40%). В Центре и Востоке – 23% и 24%, соответственно, считают это вероятным достижением в войне. На юге лишь 10% отдали бы такое преимущество над другими возможными достижениями и результатами.