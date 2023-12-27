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Украина будет наращивать инвестиции в производство порохов, - Зеленский

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Украина будет наращивать инвестиции в производство порохов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве взрывчатых веществ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время встречи с представителями оборонной промышленности.

По словам президента, в этом году благодаря компаниям украинского ОПК удалось втрое увеличить производство оружия и техники по сравнению с прошлым годом. Также чрезвычайно весомый рост производства боеприпасов, в частности - для артиллерии. Системно разворачивается изготовление боеприпасов для отечественных дронов, увеличились количественные и качественные показатели производства ракет.

"Отдельное внимание - производству взрывчатых веществ и порохов. Это вопрос специальной химии. Он действительно крайне сложен. И не только для нас, но и для большинства мира. Везде это на сегодняшний день дефицит. Инвестиции в этой сфере особенно нужны, и мы будем наращивать их" , – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что оборонный комплекс Украины станет частью международной системы обороны, и уже сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве.

Также смотрите: За год наш ОПК выпустил втрое больше оружия и техники, есть весомый рост в производстве боеприпасов и качественные показатели по ракетам, - Зеленский. ВИДЕО

Топ комментарии

  • SANDY
    мільйон дерев, мільйон дронів, мільйон порохів......
    зроби хоч щось, мудозвон гундосний
  • Амандрапапупа
    Угу... так, як зєрмаки "налагоджували" з Павлоградським хім.заводом:

    "Український уряд не виділив кошти на фінансування Павлоградського хімічного заводу (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха». Про це виданню Цензор.Нет розповів директор заводу Леонід Шиман.

    «ПХЗ зараз в критичному стані - з початку року ми не отримуємо фінансування, в держоборонзамовленні 2020 року на нас і на реалізацію програм підприємства гроші досі не передбачені... Фінансування заводу зупинено, ми були змушені звільнити від початку року 687 людей. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом - звільнимо ще 190. Питання, навіщо. І скільки буде коштувати державі відновлення виробництва?» - сказав він.

    Як зазначає видання, ПХЗ володіє технологією виробництва твердого ракетного палива. Це паливо необхідно для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі."
  • Амандрапапупа
    А ще зєрмаки "налагодили" саме виробництво ракет:

    "АХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонром", переходить на одноденний робочий тиждень. Це підприємство є одним з ключових виробників ракетного озброєння України та бере участь у серійному виробництві таких високоточних систем, як "Нептун" та "Вільха".

    Про причини такого важкого рішення в ексклюзивному коментарі для Defense Express повідомив очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін."Артем" виробляє значну частину компонентів для "Вільхи"

    "На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаояд ОФ29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року "Артем" вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб. Працювати повний тиждень залишиться лише "ядро" з 500-600 фахівців. Вони будуть виконувати наявні контракти, в тому числі експортні, які ще тримають підприємство "на плаву", - сповістив Володимир Зімін.
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