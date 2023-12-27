Украина будет наращивать инвестиции в производство порохов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве взрывчатых веществ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время встречи с представителями оборонной промышленности.

По словам президента, в этом году благодаря компаниям украинского ОПК удалось втрое увеличить производство оружия и техники по сравнению с прошлым годом. Также чрезвычайно весомый рост производства боеприпасов, в частности - для артиллерии. Системно разворачивается изготовление боеприпасов для отечественных дронов, увеличились количественные и качественные показатели производства ракет.

"Отдельное внимание - производству взрывчатых веществ и порохов. Это вопрос специальной химии. Он действительно крайне сложен. И не только для нас, но и для большинства мира. Везде это на сегодняшний день дефицит. Инвестиции в этой сфере особенно нужны, и мы будем наращивать их" , – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что оборонный комплекс Украины станет частью международной системы обороны, и уже сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве.

Также смотрите: За год наш ОПК выпустил втрое больше оружия и техники, есть весомый рост в производстве боеприпасов и качественные показатели по ракетам, - Зеленский. ВИДЕО