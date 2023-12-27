РФ достигла "ощутимого прогресса" с Индией относительно совместного производства военной техники, - Лавров
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Выступая на пресс-конференции, Лавров заявил, что такое сотрудничество "носит стратегический характер, отвечает интересам обеих стран и будет способствовать обеспечению безопасности на Евразийском континенте".
Также Лавров отметил, что Москва уважает желание Индии диверсифицировать поставщиков военной техники и готова поддержать желание Нью-Дели производить в Индии необходимые для нее товары.
Согласно публичной информации, армия Индии имеет в своем наличии российские самолеты Су-30МКИ, вертолеты Ми-17, ЗРК С-400, танки Т-90.
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар добавил, что обсудил с Лавровым войну в Украине и Израиле, а также торговлю и инвестиции.
По его словам, ожидается, что в текущем году индийско-российская торговля превысит 50 миллиардов долларов.