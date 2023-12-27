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РФ достигла "ощутимого прогресса" с Индией относительно совместного производства военной техники, - Лавров

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РФ достигла "ощутимого прогресса" с Индией относительно совместного производства военной техники, - Лавров
Россия и Индия якобы достигли "ощутимого прогресса" в переговорах по планам совместного производства военной техники.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Выступая на пресс-конференции, Лавров заявил, что такое сотрудничество "носит стратегический характер, отвечает интересам обеих стран и будет способствовать обеспечению безопасности на Евразийском континенте".

Также Лавров отметил, что Москва уважает желание Индии диверсифицировать поставщиков военной техники и готова поддержать желание Нью-Дели производить в Индии необходимые для нее товары.

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Согласно публичной информации, армия Индии имеет в своем наличии российские самолеты Су-30МКИ, вертолеты Ми-17, ЗРК С-400, танки Т-90.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар добавил, что обсудил с Лавровым войну в Украине и Израиле, а также торговлю и инвестиции.

По его словам, ожидается, что в текущем году индийско-российская торговля превысит 50 миллиардов долларов.

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Топ комментарии

  • Dima30
    Проти Індії немає санкцій на їх території наладять виробництво зброї і будуть відправляти на війну.На індійських банківських рахунках рф накопичилося трильйони рупій ось їх і використають.
  • Галина Боброва 94427cf0
    Брехня
    Нефть вы Индии продаете- это не брехня
    Почти даром
    И за рупии
    Так что Индия вас поимела
  • Dust
    Лавров зазначив, що Москва поважає бажання Індії диверсифікувати постачальників військової техніки ...

    может же Коняка дипломатически расшаркаться, когда хочет надо

    Индия резко увеличила закупки оружия на Западе, чтобы отказаться от российского - Reuters

    Индия намерена постепенно снизить свою зависимость от российских вооружений.
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