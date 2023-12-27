Правительство Польши приближается к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной, - Туск

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что его правительство приближается к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я не думаю, что мы достигнем максимума, которого хотят дальнобойщики, но кажется, что то, что может быть достигнуто, позволит нам снять эмоции и снять блокады на границе", – сказал он.

В воскресенье фермеры приостановили акцию протеста на одном из пограничных переходов, но дальнобойщики продолжают блокировать три других.

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