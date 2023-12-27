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Правительство Польши приближается к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной, - Туск

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Правительство Польши приближается к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной, - Туск
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что его правительство приближается к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я не думаю, что мы достигнем максимума, которого хотят дальнобойщики, но кажется, что то, что может быть достигнуто, позволит нам снять эмоции и снять блокады на границе", – сказал он.

В воскресенье фермеры приостановили акцию протеста на одном из пограничных переходов, но дальнобойщики продолжают блокировать три других.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Уряд??? А казали що перевізники, та фермери блокують..
  • Cremona Simf
    Файно підмітили! Респект!
    А взагалі, поляки показали усьому Світові, що вони, поляки, є не цивілізованими - Бидло!
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Уряд Польщі ігнорує порушення Закону ЄС й тим самим сам став співучасником!!!
    Блокування кордону це порушення Закону ЄС, Поляки хочуть щоб до їх по Закону ЄС а вони як їм вздумається чи ***** замовить!
    Але й реакція ЄС дуже ніяка на порушення Закону з боку Польщі.
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