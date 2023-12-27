У Украины есть план "Б" на случай краткосрочной задержки с финансированием от партнеров, - первый вице-премьер Свириденко

У Украины есть план "Б" на случай задержки с финансированием от ЕС и США, и в настоящее время совместно с партнерами прорабатывает несколько вариантов развития событий.

Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"В краткосрочной перспективе первых месяцев года у правительства есть альтернативный план, что делать, если финансирование задержится. В долгосрочной перспективе есть риск задержки выплат социальным категориям, ведь приоритетом будет поддержка безопасности и обороны", - написала Свириденко в фейсбуке.

"Но еще раз повторюсь, что до этого момента может не дойти, и это лишь один из десятков вариантов, которые мы анализируем", - подчеркнула первый вице-премьер.

Чиновница отметила, что в этом году правительство совместно с бизнесом смогло добиться того, что экономика продемонстрировала стабильность и быстрое восстановление, а налоговые и таможенные органы за 11 месяцев 2023 года собрали на $4,4 млрд больше, чем за аналогичный период 2022 года. Свириденко считает, что в следующем году эта динамика сохранится, в том числе благодаря добавлению новых стимулов для развития экономики и быстрого роста.

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Определен ряд первоочередных шагов для этого: конфискация суверенных активов России для передачи Украине, расширение экспорта и транспортного сообщения с перспективой более $10 млрд экспортных поступлений, расширение энергетических мощностей, возвращение украинцев, развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса и привлечение инвестиций в экономику Украины благодаря страхованию военных рисков и приватизации.