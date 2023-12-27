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Более 1200 россиян, не выполнивших требования миграционного закона, будут выдворены из Латвии

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Более 1200 россиян, не выполнивших требования миграционного закона, будут выдворены из Латвии
По меньшей мере, 1213 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и подали документы на получение вида на жительство в Латвии, будут выдворены из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщило латвийское Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

Ведомство объяснило, что эти 1213 россиян не подали документы на получение вида на жительство в Латвии до 30 ноября – срока, установленного измененным законом, и нет информации о том, что они уже уехали из Латвии.

Окончательное количество россиян, выдворенных из Латвии из-за несоблюдения закона, еще не определено, поскольку 3 января 2024 года истекает срок действия вида на постоянное проживание граждан России, подпадающих под действие поправок к закону об иммиграции и не подали заявления на получение статуса постоянного резидента ЕС до 31 декабря.

Как отмечается, последний термин распространяется только на тех, кто до 30 ноября пересдал экзамен на знание государственного языка.

До внесения изменений в закон граждане РФ в Латвии получали вид на постоянное проживание по упрощенной процедуре, без сдачи языкового экзамена. Но с сентября 2022 года они должны были сдать обязательный экзамен на знание государственного языка на разговорном уровне.

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
  • Grigoriy1959
    ШО ап'ять ? Женуть як худобу. Чи собаку. Кумкати треба на своєму болоті, а не шастати по "паганій" Європі. А коли захотів стати латишем, то треба хоча б поважати Латвію. На початку. А наприкінці взяти зброю та йти захищати тих, хто тебе прихистив. Від чортів з кремля.
  • Сергей121
    Ну, латиші молодці, однозначно! А коли щось подібне буде в Україні? В тій країні, яка відбиває саму страшну епідемію - "рашизм", ще й досі бігають не просто кацапи з паспортами, бігають судді, мєнти, ОПешники і не тільки! А ще бігають такі активні...вкраїнчики, які й досі не тільки не хочуть вчити мову, а ще й підказують якісь зачипки щоб цього не робити! І цим активно користується ворог та "качає" цю ситуацію з допомогою своїх агентів на кшталт комуністки фаріонши! От як з усім оцим можна побудувати Соборну державу?
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