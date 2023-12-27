Украина начнет массовое производство снарядов "натовского" калибра в следующем году, - Камышин

Украина планирует массово увеличить производство снарядов калибра 155 мм в следующем году. Однако все будет зависеть от доставки пороха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом на встрече с журналистами заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Глобальный мир в этом году даже не удвоился. Мы начали разработку снаряда 155 калибра, планируем производить массово в следующем году. Но мы зависим от порохов. Натовские порохи – мы их никогда не производили", – заявил Камышин.

Он отметил, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свои оборонные предприятия. В частности, власть дает равные возможности частным производителям по сравнению с государственными. Это связано с тем, что частный сегмент развивается гораздо быстрее.

Ранее Камышин заявлял, что медленное производство снарядов связано с дефицитом пороха.

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Напомним, Украина пытается привлечь оборонные компании из стран Запада в производство своей продукции на своей территории.

В частности, еще в конце октября стало известно, что Украинская оборонная промышленность и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Предприятие будет помогать Украине ремонтировать технику, переданную странами Запада, а также планирует производить танки и бронемашины.

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