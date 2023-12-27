Правительство приняло Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, - Марченко
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Национальная стратегия доходов является указателем реформы налоговой и таможни на пути Украины к полноценной интеграции в Европейский союз. Этот системный документ был разработан Минфином совместно с другими министерствами и ведомствами, при активном участии представителей бизнеса, а также в консультациях с международными партнерами, в частности МВФ, Всемирным банком, ОЭСР", - отметил министр.
Он отметил, что в первую очередь необходимо менять философию работы налоговой и таможни путем ограничения вмешательства в деятельность бизнеса.
В заявлении говорится, что одобрение Нацстратегии является одним из согласованных маяков МВФ в рамках программы EFF, а все мероприятия в рамках реализации Нацстратегии учитывают требования Европейского союза для налоговой и таможни.