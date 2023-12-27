Имеем грандиозные планы, - Игнат об использовании F-16

У Украины есть грандиозные планы на американские истребители F-16, которые должны передать партнеры. Самолеты имеют широкий спектр вооружений, благодаря чему их можно применять на том или ином отрезке фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Планы грандиозные. Самолет многоцелевой, а потому сможет выполнять много задач по поддержке сухопутных войск", - подчеркнул спикер.

По его данным, благодаря многофункциональности американского истребителя, его можно использовать для нескольких нужд. В частности для: ударов по наземным целям на разную глубину обороны противника; прикрытия штурмовой авиации; обеспечения воздушного пространства в акватории Черного моря; прикрытия страны от вражеских дронов и ракет; противодействия вражеским кораблям.

"F-16 имеет широкий спектр вооружений, которые можно применять на том или ином отрезке фронта. Ну и это поможет получить приоритет в воздухе и позволит противодействовать применению управляемых авиационных бомб", - подчеркнул Игнат.

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