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Имеем грандиозные планы, - Игнат об использовании F-16

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Имеем грандиозные планы, - Игнат об использовании F-16
У Украины есть грандиозные планы на американские истребители F-16, которые должны передать партнеры. Самолеты имеют широкий спектр вооружений, благодаря чему их можно применять на том или ином отрезке фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Планы грандиозные. Самолет многоцелевой, а потому сможет выполнять много задач по поддержке сухопутных войск", - подчеркнул спикер.

По его данным, благодаря многофункциональности американского истребителя, его можно использовать для нескольких нужд. В частности для: ударов по наземным целям на разную глубину обороны противника; прикрытия штурмовой авиации; обеспечения воздушного пространства в акватории Черного моря; прикрытия страны от вражеских дронов и ракет; противодействия вражеским кораблям.

"F-16 имеет широкий спектр вооружений, которые можно применять на том или ином отрезке фронта. Ну и это поможет получить приоритет в воздухе и позволит противодействовать применению управляемых авиационных бомб", - подчеркнул Игнат.

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Топ комментарии

  • Neftekachka Beznadega
    Турецкая пословица.
    "Если клоун переезжает жить в дворец, от этого он не становится мудрым и образованным царем. Это дворец становится цирком".
  • Ольга Костыря 22c17405
    А давайте не будемо про планы. Краще про результаты. Плани вони с-ка, не завжди сбуваються.
  • Олег Шестакович
    Ми вже одні плани на контрнаступ цього літа мали - угробили тисячі Воїнів а "віз і нині там"!!!
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