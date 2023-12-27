Имеем грандиозные планы, - Игнат об использовании F-16
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Планы грандиозные. Самолет многоцелевой, а потому сможет выполнять много задач по поддержке сухопутных войск", - подчеркнул спикер.
По его данным, благодаря многофункциональности американского истребителя, его можно использовать для нескольких нужд. В частности для: ударов по наземным целям на разную глубину обороны противника; прикрытия штурмовой авиации; обеспечения воздушного пространства в акватории Черного моря; прикрытия страны от вражеских дронов и ракет; противодействия вражеским кораблям.
"F-16 имеет широкий спектр вооружений, которые можно применять на том или ином отрезке фронта. Ну и это поможет получить приоритет в воздухе и позволит противодействовать применению управляемых авиационных бомб", - подчеркнул Игнат.