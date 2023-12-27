Традицию Щедрого вечера в Украине планируют внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Министерство культуры и информационной политики, Министерство иностранных дел и ОО "Інститут культури України" работают над внесением Традиции Щедрого вечера в Украине в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минкульта, об этом рассказал в. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время состоявшегося в Киево-Печерской лавре брифинга.

"Вместе с традицией Щедрого вечера в Национальном перечне уже 88 элементов нематериального культурного наследия. Значительно меньше пока украинских элементов в перечне Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но эта работа продолжается, в частности, по внесению традиции щедрования в мировой список. Сохранение традиций в Украине было огромным вызовом в течение многих веков, поскольку имперская и советская власть сделала все, чтобы уничтожить идентичность наций. Сегодня одной из главных задач государства является максимальная сохранность традиций, которые отличали украинцев среди других и стали базой для нашей идентичности", - отметил Карандеев.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что создание для Национального списка досье является важным шагом для внесения традиции щедрования в список ЮНЕСКО.

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"Процесс внесения в перечень Всемирного наследия разделен на несколько этапов. Прежде всего, до 31 марта государство должно подать это досье в Секретариат Конвенции по охране нематериального наследия. До июня – секретариат будет оценивать это досье. До сентября у Украины будет возможность внести правки, и около декабря досье попадет в Комитет по охране нематериального наследия. Действительно, процесс не быстрый: от подачи досье до самого рассмотрения Комитетом может пройти два года", - объяснила Джапарова.

В то же время, соучредительница ОО "Інститут культури України" и исследовательница украинской культуры Марина Соботюк рассказала о традициях щедрования. Она отметила, что в этом году Украина впервые отмечает Щедрый вечер 31 декабря. Так что 1 января украинцы смогут маланковать и посевать.

"Мы готовили досье год. Исследовали, что представляет собой традиция Щедрого вечера. Это и 12 ритуальных блюд, при приготовлении которых объединилась семья. Это и щедрование: выполнение щедривок, и обряд вождения козы. Украинцы верили, что чем больше щедривников примет семья, тем богаче она будет", - отметила Соботюк.

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