Новости • Война

Украина запустила в серийное производство аналог "шахеда", - Камышин (обновлено)

19 42872
Украина запустила в серийное производство аналог "шахеда", - Камышин (обновлено)
Украина с августа 2023 года серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, аналог иранского "шахеда".

Об этом заявил глава Минстратегпрома Александр Камышин на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о том, что называется украинский "шахед". У нас есть более пяти аналогов "шахед-131", которые производятся серийно. И есть один вид, какой аналог "шахед-136". В этом плане можно выбрать любую из позиций, все это серийное производство", – сказал министр.

"Государство с 2016 года имело разработки, почему-то не выпускавшиеся. Мы запустили производство в серию. Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, которые летят на 1000+ километров", - рассказал Камышин.

Глава Стратегпрома подчеркнул, что в настоящее время оборонка способна выпускать десятки таких дронов-камикадзе, а в дальнейшем будет наращивать свои мощности.

Читайте также: Камышин о производстве боеприпасов в Украине: "Увеличили в десять раз, однако этого недостаточно для нужд армии"

Камышин также подтвердил заявление президента Владимира Зеленского, что ОПК может в следующем году произвести миллион FPV-дронов.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Псамметих II
    так само як мільярд дерев, 500 тис робочих місць
  • Vladyslav Novikov
    Самая лучшая пресс-конференция, для вас, г-н Камышин - это на фоне видеофиксации применения вашей продукции.
    Тогда и говорить, в принципе, не нужно. Видео красноречивее любых обещаний.
    А пока, большинство склонно считать что вы,... ну сами понимаете...
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Ой ******, чому не Ігнат повідомив🤔🧐😁 Вірим тільки Ігнату😁
    Каааарочє, поки не трісне стеля в мавзолеї та велика стрілка від курантів, вирвана вибухом, не застряне в дупі у тушці Леніна, не вірю 😝😝😝😝😝😜🤪
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости