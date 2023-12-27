ВАКС сменил меру пресечения экс-гендиректору "Украинских специальных систем" Витренко и взял его под стражу
Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"27 декабря 2023 года следственный судья ВАКС изменил меру пресечения бывшему директору государственного предприятия, которое подчинено Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, который является подозреваемым в деле о завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Госспецсвязью средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных", - говорится в сообщении.
Также известно, что 28.11.2023 следственный судья ВАКС применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн. А поскольку за подозреваемого залог в полном размере так и не был внесен, сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на более строгую.
ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога.
Во исполнение решения суда лицо взято под стражу в зале суда.
Напомним, что Витренко – подозреваемый по делу о завладении 62 млн грн при закупке Госспецсвязью средств информатизации.