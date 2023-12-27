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Украина в 42 раза увеличила производство минометных выстрелов и почти втрое – артснарядов, - Камышин

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Украина в 42 раза увеличила производство минометных выстрелов и почти втрое – артснарядов, - Камышин
В Украине значительно выросло производство по номенклатуре минометных выстрелов – в 42 раза, а по артиллерийским снарядам – рост почти втрое.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на пресс-конференции в среду.

"Что сегодня волнует всех - это производство боеприпасов. Могу сказать, что у нас уже есть значительное возрастание по номенклатуре минометных выстрелов - в 42 раза, у нас есть рост по артиллерийским снарядам - рост почти в три раза. И работаем над тем, чтоб расти дальше", - сказал Камышин.

Министр подчеркнул, что потребность Вооруженных сил Украины значительно больше, а сдерживанием в росте производства являются дефицитные позиции взрывчатых веществ, порохов в мире, не только в Украине.

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"Работаем над тем, чтобы начать их производить. Решения, необходимые для этого, приняты", - сказал он.

Камышин отметил, что Украина будет рада привлечению частных компаний к производству взрывчатых веществ, порохов.

Он также сообщил, что Украина начала производить номенклатуру, которую не производили многие годы, в том числе танковый снаряд 125-го калибра и патроны для стрелкового оружия.

Министр рассказал, что "оборонная промышленность Украины – это 300 000 человек, 500 компаний, большая часть которых – частные (почти 400)".

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  • Алекс Скела
    Силой своего воображения представьте себе, какой замечательный жилмассив здесь будет создан!
    Только в нем одном будет установлено семьсот сорок газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было их в нашем городе до 1913 года!

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  • Neftekachka Beznadega
    еще один абдристович? если ты выпускал в год 100 снарядов, то оттого что ты будешь выпускать 4200 это абсолютно ничего не изменит, поскольку это 11 снарядов на сутки.
  • Євген Дусик 30d04cb0
    Було 2, а стало 84? Як заїбала ця маніпуляція з відносними числами. Скільки в натурі?
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