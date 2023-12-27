Правительство утвердило план мер по оптимизации пограничного пространства, - Шмыгаль

Сегодня, 27 декабря, правительство Украины утвердило план мер по реализации Стратегии интегрированного управления границами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Продолжаем формировать максимально удобное пограничное пространство. Утвердили план мер по реализации Стратегии интегрированного управления границами", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, это позволит комплексно и эффективно реагировать на все вызовы в сфере безопасности госграницы, трансграничной деятельности, сотрудничества с нашими западными соседями-государствами ЕС.

Премьер уточнил, что речь идет о внедрении европейских практик контрольных процедур, совместном контроле на западной границе по принципу "единой остановки", технической модернизации пунктов пропуска, цифровизации и автоматизации процессов, обмена информацией и многом другом.

"Все это позволит избежать очередей на границах и ускорить движение товаров", - добавил глава правительства.

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