Возобновлено электроснабжение домов в Херсоне, обесточенных после массированного обстрела, - Минэнерго

Энергетики возобновили электроснабжение жителям Херсона, обесточенным после массированного обстрела города 26 декабря.

Об этом сообщили в Минэнерго, передаёт Цензор.НЕТ.

"Херсонские энергетики оперативно вернули свет в дома горожан, обесточенные после вчерашнего массированного обстрела.

После атаки врага в областном центре без света осталось около 94 тысяч абонентов. Еще 1,7 тысячи клиентов были обесточены в соседнем населенном пункте", - говорится в сообщении.

Также были нарушения в работе Херсонской ТЭЦ, однако это не отразилось на стабильности теплоснабжения.

Как отмечается, в Херсоне остаются без света около 4 тысяч клиентов после обстрелов, произошедших накануне. Еще более 700 абонентов – без света в результате подтопления после подрыва плотины Каховской ГЭС. В области без напряжения 46 населённых пунктов.

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