Блогер Мочанов получил от Залужного "Крест храбрых", которым награждают за "героический поступок, связанный с риском для жизни". ФОТО

Блогер и автогонщик Алексей Мочанов обнародовал информацию, что получил награду от Залужного - "Крест храбрых".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

В положении о награде отмечается: "Нагрудным знаком "Крест храбрых" награждаются военнослужащие и работники Вооруженных сил Украины за героический поступок, связанный с риском для жизни (здоровья) при участии в боевых действиях объединенных, антитеррористических операциях, а также операциях по поддержанию мира и безопасности, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций".

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