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Блогер Мочанов получил от Залужного "Крест храбрых", которым награждают за "героический поступок, связанный с риском для жизни". ФОТО

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Блогер и автогонщик Алексей Мочанов обнародовал информацию, что получил награду от Залужного - "Крест храбрых".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

В положении о награде отмечается: "Нагрудным знаком "Крест храбрых" награждаются военнослужащие и работники Вооруженных сил Украины за героический поступок, связанный с риском для жизни (здоровья) при участии в боевых действиях объединенных, антитеррористических операциях, а также операциях по поддержанию мира и безопасности, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций".

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Блогер Мочанов получил от Залужного Крест храбрых, которым награждают за героический поступок, связанный с риском для жизни 01

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Топ комментарии

  • Владимир Дерновой
    Пом'ятаю як Олексій в 17 році до нас на авдіївську промку завітав під обстрілами і дав концерт якому му були раді ... І зробив багато чого доброго для нас . Так що стали пельку будь ласка .
  • Андрей Ивашкевич
    Схоже справжні герої *********** в натовпі блохерів, клоунів і жополизів.
  • CrossFirenko
    Я його знав, як ватника, і прокацапа! Але щось змінилось!

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