65% оборонного бюджета-2024 будут направлены на выплаты военнослужащим, - Минобороны

Заместитель министра обороны Юрий Джигир рассказал, как будет использован рекордный для Украины оборонный бюджет на 2024 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

Финансирование оборонного ведомства в следующем году по сравнению с довоенным периодом увеличивается в 10 раз. Расходы в 2024 году составят рекордные 1 триллион 164 млрд гривен. Для сравнения, в 2021 году эта сумма была 120 млрд гривен, в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России – это уже 555 млрд, а на 2023 год закладывали 860 млрд гривен.

Подавляющая часть расходов на 2024 год – 883 млрд – направят на обеспечение ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение и ветеранов. На выплаты военнослужащим в 2024 году будет выделено 751,3 миллиарда гривен.

"О доплатах в размере 30 и 100 тысяч гривен, правительство планирует сохранить эти выплаты в течение периода действия военного положения, как это предусмотрено постановлением Кабмина №168", - пояснил замминистра обороны, то есть все выплаты останутся на уровне 2023 года.

Однако при этом он добавил, что важно учитывать динамику фронта и возможный рост потребностей ВСУ. Если возрастет интенсивность боев или увеличится количество военных, нужно будет увеличивать финансирование и изменять бюджет, объяснил Джигир. И спрогнозировать подобные изменения сейчас сложно.

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На развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники в 2024 году выделят 265,4 млрд гривен – это 20% всего оборонного бюджета.

"Говоря о конкретных военных нуждах, основным приоритетом для нас является обеспечение войск ракетами и боеприпасами, на что выделено около 175 миллиардов гривен. На закупку для ВСУ военной техники и вооружения, а также их ремонт заложено более 90 миллиардов гривен", - рассказал Джигир.

При этом чиновник подчеркнул, что весь ремонт военной техники и оружия будет производиться в Украине. По его словам, Минобороны будет пытаться максимально подписывать контракты на вооружение и военную технику именно с украинским производителем, поэтому значительная часть средств останется в Украине.

"Речь идет, прежде всего, о закупке военной техники и составных частей к боеприпасам. Готовые боеприпасы мы контрактуем преимущественно за рубежом, однако запасы наших партнеров ограничены, поэтому развиваем собственное производство", - пояснил Джигир.

Согласно бюджету Минобороны на 2024 год, 100 млн гривен уйдет на жилье для военных.

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