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Спикер Воздушных сил Игнат опроверг заявление о пребывании F-16 в Украине

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Спикер Воздушных сил Игнат опроверг заявление о пребывании F-16 в Украине
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в очередной раз призвал телеграм-каналы не распространять недостоверную информацию о пребывании F-16 в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Американское издание Newsweek опубликовало материал с невероятными предположениями о пребывании F-16 в Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов.

Это большой шанс для хайпа наших телеграм-каналов и различных медиа, которым плевать на собственную репутацию", - написал он.

Игнат подчеркнул, что этот материал "высосан из пальца" и возмутился: "Зачем тогда я вчера 23 раза включался в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы рассказать о р@шистском корабле и опровергнуть идиотские российские заявления об уничтожении F-16, а также о нецелесообразности их пребывания в Украине на данном этапе? Успокойтейсь!", - написал он.

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Топ комментарии

  • Krasavchig
    Пане Ігнат, ви обов'язково не забудьте попередити рашистів, що F-16 вже в Україні ! Щоб часом "не скомпромітувати" блохерів і медія !!
  • ігор тарчук
    Воює Ягнат завсято, не жаліє себе-на тєлєфронті😆
    23-разовий марахфонєц.
  • Галина Боброва 94427cf0
    Newsweek - это вам ,пан Игнат
    Не анонимные Телеграм каналы
    У нас по анонимным Телеграм каналам есть большой спец
    Фамилия Зеленский
    Не знаете такого?
    Маленький
    Небритый
    Гнусавит
    Все время в мятом ходит
    И все время врет....
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