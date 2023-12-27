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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн дол.

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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн дол.
США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

В пакет военной помощи вошли:

▪️ дополнительные боеприпасы для NASAMS;
▪️ ракеты Stinger;
▪️ компоненты системы ПВО;
▪️ дополнительные боеприпасы для HIMARS;
▪️ артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм;
▪️ ракеты TOW;
▪️ системы Javelin и AT-4;
▪️ более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
▪️ подрывные боеприпасы для устранения помех;
▪️ запчасти, медицинское и другое оборудование.

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Топ комментарии

  • Amber
    ДЯКУЄМО США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
  • Sergei M ce156981
    God bless America !
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
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