Обмены пленными с августа проходят как "полевые" непосредственно на линии столкновения, - Лубинец

Обмены пленными между Украиной и РФ с августа 2023 года происходят как "полевые" непосредственно на линии столкновения.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обмены были. Это так называемые полевые обмены, которые публично не показываются, которые происходят непосредственно на линии столкновения. Как правило, это делается воинскими частями, которые воюют друг против друга", – сказал омбудсмен.

При этом Лубинец не стал уточнять количество людей, которых удалось обменять таким образом, но отметил, что иногда "полевые" обмены проходят максимально быстро, без предварительных условий.

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