Российские оккупанты в течение 27 декабря 20 раз обстреляли Сумщину, зафиксировано 84 взрыва, - ОВА
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В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.
В сообщении отмечается: "Белопольская громада: с территории России осуществлен обстрел из АГС (2 взрыва), минометов (3 взрыва), артобстрел (12 взрывов) и обстрел из FPV дронов-камикадзе (3 взрыва) и пулемета.
Великописаревская громада: враг бил из минометов (17 взрывов).
Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (17 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
Хотинская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (12 взрывов).
Эсманская громада: военные России ударили из РСЗО (2 взрыва).
Середино-Будская громада: был обстрел из АГС (10 взрывов)".