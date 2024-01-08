В течение 7 января россияне дважды безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра на Херсонщине, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра вблизи Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери".

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