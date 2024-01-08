Лидеры Конгресса США объявили о заключении соглашения об основных расходах на 2024 финансовый год

Лидеры Конгресса США в воскресенье согласовали верхнюю планку федеральных расходов на 2024 финансовый год в размере $1,6 триллиона в рамках соглашения, направленного на предотвращение частичного закрытия правительства в конце этого месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

В воскресенье в письме законодателям республиканец Джонсон сообщил, что верхняя граница включает $886 миллиардов на оборону и $704 миллиарда на необоронительные расходы. Оборонительную часть уже подписал президент Джо Байден в прошлом месяце в рамках законопроекта о расходах на оборону.

По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера демократов в Палате представителей Хакима Джефриса, совместное заявление позволит "защитить ключевые внутренние приоритеты, такие как помощь ветеранам, здравоохранение и питание" от сокращений, которых добиваются некоторые республиканцы.

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Согласно их заявлению, расходы на необоронительные нужды составят $772,7 миллиарда, что почти на $69 миллиардов больше, чем заявил Джонсон. Один из помощников демократов сказал, что дополнительные деньги – это "корректировка".

Конгресс должен был вернуться в Вашингтон на этой неделе, чтобы 19 января и 2 февраля согласовать государственные расходы до сентября на фоне требований республиканцев сократить дискреционные расходы на 2024 финансовый год ниже лимита, согласованного в июне.

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Весной прошлого года Байден и тогдашний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли соглашения – в рамках соглашения по увеличению лимита задолженности – о дискреционных расходах на оборону и необорону в размере $1,59 триллиона.

В воскресенье Байден заявил, что соглашение еще на один шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного закрытия правительства и защиты важных национальных приоритетов".

"Оно отражает уровни финансирования, о которых я договаривался с обеими партиями", – сказал Байден в заявлении после объявления соглашения.

Палате представителей, контролируемой республиканцами, и Сенату, контролируемому демократами, еще предстоит договориться о том, как распределить эти средства.

В своем письме Джонсон сказал, что "окончательные уровни затрат не удовлетворят всех, и они не сокращают столько затрат, сколько многие из нас хотели бы".

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