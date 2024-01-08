Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 7 января поразили 4 района сосредоточения оккупантов, пункт управления, склад и артиллерийское средство россиян, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 7 января 2024 года.